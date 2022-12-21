Polisten kaçak telefonu geçit yok

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 adet telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından takibe alınan bir iş yerinde yapılan aramada 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Farklı modellerde olan telefonlara el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahsa adlı işlem yapıldı.