Polis olmak isteyen gençlere ücretsiz kurs

‘Öğrenci dostu belediye’ uygulamalarıyla gençleri geleceğe daha iyi hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, POMEM, BESYO, MSÜ ve Konservatuar sınavlarına girmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz kurs düzenliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hayata geçirilen ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor’ projesi çerçevesinde düzenlenen ücretsiz kurslar ile Darıcalı gençler geleceğe daha iyi hazırlanıyor. Bu çerçevede düzenlenen PMYO, SBF, Güzel Sanatlar Lisesi, MSÜ ve Konservatuar sınavlarına hazırlık kursları için yeni dönem kayıtları başladı. Gençlere yönelik ücretsiz kurslara başvurmak isteyenlerin kayıt için Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

“Gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacağız”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri geleceğe hazırlamak için destek olmaya devam edeceklerini belirterek “Darıca Belediyesi olarak gençlerin her alanda elinden tutmaya ve hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz kurslar ile gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. En büyük destekçileri olmak için onların her zaman yanında olacağız. Gençler hangi alanda eğitim almak, kurs almak istiyorsa ücretsiz olarak o kursu açıyoruz. Yeter ki gençlerimizden talep gelsin” diye konuştu. Gençlerin gelecekleri için en önemli adımlardan biri olan kurslar ile onlara yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, gençleri kurslara kayıt olmaya davet etti.