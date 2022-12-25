Polis adayı gençler bu kurslarda hazırlanıyor

Kocaeli’de polis olmak isteyen gençler, Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan spor özel yetenek kurslarında hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin POMEM sınavları için açtığı ücretsiz spor ve özel yetenek kursları, polis adaylarına hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü 21 Kasım’da İzmit Atletizm Pistinde başlayan ve 19 Aralık’ta parkur çalışmalarıyla devam eden kursta 144 kursiyeri sınava hazırlıyor. 3 gruba ayrılan kursiyerleri alanında uzman 4 antrenör birer saat süren eğitimlerle sınavlarda başarılı olmaları için çalıştırıyor. Kurslarda, kondisyon, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriliyor.