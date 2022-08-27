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Plaj voleybolu heyecanı başladı
Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği ve 3 gün boyunca devam edecek olan Plaj Voleybolu Turnuvası’nda heyecan başladı.
KOCAELİ 27.08.2022, 09:31 27.08.2022, 10:06
Son dönemlerde birbirinden önemli sportif etkinliklere ev sahipliği yapan Derince’de bu kez plaj voleybolu coşkusu yaşanıyor. Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası’nda heyecan müsabakalarla başladı. 86 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva beş ayrı kategoride düzenleniyor. Erkekler (yaş grubu serbest), karma gruplar, genç bayanlar, küçük kızlar ve minikler karma kategorilerinde düzenlenen turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanıyor. Erkekler (yaş grubu serbest) müsabakalarıyla başlayan turnuva öncesi alana gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, voleybol oynayarak sporcuların heyecanına ortak oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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