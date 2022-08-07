Pişmaniye ustaları KO-MEK’te yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KO-MEK) pişmaniye yapımı eğitimi veriliyor.

KO-MEK, geçtiğimiz dönemde ilk olarak kendi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğreticilere, işin ustalarından eğitim almalarını sağlayarak başlamıştı. Kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK, Kuruçeşme kurs merkezinde açtığı pişmaniye yapımı eğitiminde önce 88 saatlik teorik eğitimlerini tamamladı. Teorik eğitimlerden sonra Özcan Pişmaniye tesislerinde pratik eğitim alan kursiyerler burada pişmaniye yapımım aşamalarını ve paketleme inceliklerini öğrendi.

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Pişmaniye yapım tesisinde alanında uzman ustalarla birlikte gün boyunca çalışarak pratik yapan KO-MEK kursiyerleri, aldığı eğitimlerle bu alanda daha rahat iş bulma imkanı bulabilecek. Mesleğin tüm inceliklerini öğrenmek için çaba harcayan kursiyerler eğitim boyunca en iyisi için ter döküyor.

"Kendi iş yerimi açmak istiyorum"

Pişmaniye yapım kursiyeri Burcu Sağlam konuşmasında, “KO-MEK kursuna gelerek yiyecek içecek hizmetleri alanında sertifikalarımı tamamlamak istiyorum. Pişmaniye yapımını öğrenmeyi çok istiyordum KO-MEK sayesinde hem teorik hem de pratik eğitimlerle kendimizi daha da geliştirerek kendi iş yerimizi açmak için öğrenmeye devam ediyoruz” diye ifade etti.