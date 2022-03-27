Phanes Beauty, 50 ülkeye ihracat yapıyor

Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 50 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Bu rakamı yükselterek, 75 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.

İş adamı Ahmet Akın, 7 yıldır sektörde olduklarını ve güzellik sektörünün eksiklerini tamamlayarak yeni nesil cihazlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Akın, "2022 yılı içerisinde bu rakamı yükselterek, 75 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni nesil akıllı cihazlar ürettiklerini kaydeden Akın, "Cihazlarımızın tasarımını, yazılımını, ve teknolojisi dahil tüm kartlarının üretimi kendimize ait. Dolayısıyla minimum ölçüde dışa bağımlılığımız var. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız akıllı cihazlar ile tüm profesyonel cihazlarımızı uzaktan kontrol, takip ve raporlama gibi büyük atılımları bu yıl sonunda tamamlamış ve son kullanıcıyla buluşturmuş olacağız. Dünyada ilk defa yapılacak olan bu yeni (IOT-nesnelerin interneti) teknolojisini kullanan firma da olacağız. Bu büyük yenilik ile kullanıcılarımız her türlü işlemi rahatlıklar yapabilecek, cihazlarını takip edebilecek, teknik açıdan da cihazları arıza dahi yapmadan bizler cihazlarına uzaktan müdahale ederek kesintisiz bir çalışma zemini sunmuş olacağız" dedi.

"Ortadoğu pazarına gireceğiz"

Pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini belirten Akın, yakında Ortadoğu pazarına gireceklerini ve Dubai’de bu yıl içerisinde Ortadoğu merkez ofislerini açmayı planladıklarını söyledi. Firmaya Körfez ülkelerinden büyük bir talep olduğunu belirten Akın, "Dubai merkezimizle birlikte tüm Körfez ülkelerine çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı ve ülkenin sektörel başarısını çok daha farklı alanlara taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.