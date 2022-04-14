Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, ev ve süs hayvanı satışı yapmak isteyen işletmelere petshop sertifikası eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile Kocaeli Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde petshop sertifika eğitimi verildi. Eğitim, alanında uzman akademisyen, tekniker ve veterinerler tarafından verildi. Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirilen eğitim 2 gün sürdü.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cihan’ın da görev aldığı eğitimde; kedi ve köpeklerin petshoplarda geçici barındırma koşulları ve koruyucu hekimlik, akvaryum balıkları, sürüngenler, egzotik kuşlar ve memeli hayvanların bakım ve barındırma koşulları hakkında bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğünden tekniker Bülent Dağdeviren’de; Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi.

Sertifika, eğitime katılım sağlayan 85 kişiye takdim edildi.