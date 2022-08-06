Perşembe Sinemaları ile İzmit’te Neşeli Günler

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Perşembe Sinemaları etkinliği, perdelerini Neşeli Günler filmi ile açtı.

Vatandaşların sosyalleşmesi ve hayatın stresinden uzaklaşmaları adına farklı etkinlikleri hayata geçiren İzmit Belediyesi, yaz akşamlarına renk katacak Perşembe Sinemaları etkinliğini gerçekleştirdi. Gülümse Kafe’de açık hava sinema alanında gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden Neşeli Günler filmi izletildi. Başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit’in yer aldığı Neşeli Günler filmine İzmitliler yoğun ilgi gösterirken, Gülümse Kafe’ye gelen 7’den 70’e herkes filmi severek izledi. Keyifli bir akşama geride bırakan İzmitliler, etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Perdelerini Neşeli Günler filmi ile açan İzmit Unutmaz Perşembe Sinemaları etkinliği 11, 18, 25 Ağustos ve 1 Eylül Perşembe tarihlerinde Gülümse Kafe’de devam edecek. İzmitliler, yapılacak anket ile belirlenecek filmleri açık havada izleme şansı bulacak.