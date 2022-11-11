Pedallar erozyonla mücadele için çevrilecek

Dünya Erozyonla Mücadele Haftası çerçevesinde İzmit Belediyesi ve TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında bisiklet turu düzenlenecek.

İzmit Belediyesi ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenleyecek. Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde Pazar günü 09.00’da düzenlenecek bisiklet turuna TEMA Gönüllüleri ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA topluluğu katılacak. Pedallar bu kez erozyonla mücadele için çevrilecek.