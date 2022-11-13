Pedallar erozyonla mücadele için çevrildi

İzmit Belediyesi ve Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında Dünya Erozyonla Mücadele Haftası dolaysıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Dünya Erozyonla Mücadele Haftası dolayısıyla İzmit Belediyesi ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Organizasyona TEMA Gönüllüleri ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA topluluğu katıldı. Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nden hareket eden bisikletçiler, Seka Park’a kadar pedal çevirdikten sonra tekrar Yahya Kaptan’a dönerek Gülümse Kafe’de kahvaltı yaptı. TEMA Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ise ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ana temasıyla düzenlenen bisiklet turunda erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturduklarını belirtti.