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Pandemi sanat eğitimine engel olamadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2021 yılında sanat eğitimlerini pandemi koşulları çerçevesinde aksatmadan sürdürdü. 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında toplam 447 öğrenciye sanat eğitimi verildi.

KOCAELİ 27.12.2021, 10:18
Pandemi sanat eğitimine engel olamadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2021 yılında sanat eğitimlerini pandemi koşulları çerçevesinde aksatmadan sürdürdü. 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında toplam 447 öğrenciye sanat eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda 2021-2022 eğitim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır derslerini online olarak gerçekleştiren Belediye Konservatuvarı, yeni eğitim dönemine, bu tarihten itibaren ve yeniden yüz yüze olarak geçiş yaptı. Eylül ayının başında yapılan yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler de kayıtlarını yaptırarak, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ailesine katıldı.

Yetenek sınavları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yetenek sınavları 4-5 Eylül 2021 tarihilerinde gerçekleştirildi. 7 bölüm ve 27 sanat dalında yapılan yetenek sınavları, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak düzenlendi. Sınavlara 5 ile 56 yaş arasında 892 kişi katıldı.

Uzman akademisyenler komisyonda

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yetenek sınavları için 14 komisyon oluşturuldu. Sınav komisyonlarında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve alanlarında uzman akademisyenler görev aldı. Sınavda toplam 48 eğitmen görev yaptı.

Sonuçlar 8 Eylül’de açıklandı

Yetenek sınavının sonuçları, 8 Eylül Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi web sayfası www.kocaeli.bel.tr adresinden açıklandı. Yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırarak, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı. 2021-2022 eğitim döneminde batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musikisi, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında toplam 447 öğrencisine sanat eğitimi verildi.

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