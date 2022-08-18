banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu

Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu

Topçular Mahallesi Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu.

KOCAELİ 18.08.2022, 09:34
Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu

Topçular Mahallesi Palandöken Sokak yeni asfaltına kavuştu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi Palandöken Sokak’ta başladığı üstyapı çalışmaları çerçevesi asfalt serim işlemini tamamladı. Ekiplerin mevcut asfalt sökme çalışması yaptığı ve asfalt serim işlemini gerçekleştirdiği bölgede, toplamda 500 ton asfalt kullanıldı. Bölge halkı daha konforlu ve güvenli hale gelen sokakta gerçekleştirilen çalışmalar için İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
27°
açık