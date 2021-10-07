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Özel sporcu Coşar, Avrupa şampiyonu oldu

2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları’nda mindere çıkan özel sporcu Doğukan Coşar, judo branşında altın madalya kazandı.

KOCAELİ 07.10.2021, 11:14
Özel sporcu Coşar, Avrupa şampiyonu oldu

2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları’nda mindere çıkan özel sporcu Doğukan Coşar, judo branşında altın madalya kazandı.

İtalya’nın Ferrara şehrinde başlayan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları’nda milli judocular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Kartepe’nin Acısu Mahallesi’nde ikamet eden Doğukan Coşar T21 ve Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde 81 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Doğukan Coşar’ı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Avrupa Judo Şampiyonu olarak İtalya’da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Kartepe’mizin gururu Doğukan kardeşimi gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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