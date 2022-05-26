Özel öğrencilerden sanat sergisi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri yıl boyunca hayata geçirdikleri sanat eserlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler uzun zamandır işledikleri ürünleri sanatseverlerle buluşturdu. Sanat sergisinde seramik, taş boyama, ahşap boyama, süs kabağı, keçeden ürünler, geri dönüşüm malzemesinden sanatsal eserler yer aldı. Ayrıca sergide mutfak atölyesi, el sanatları atölyesi, zeka ve akıl oyunları atölyesi etkinliği de düzenlendi. Serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Geri dönüşümün önemine atıfta sunulan serginin bir kısmında, doğadan toplanan taşlar, ağaç dalları vb. malzemeler renklendirilerek, sanat eserine dönüştürüldü.

Mutfak atölyesinde cezerye yapan öğrenciler, gelen konuklara ikram etti.