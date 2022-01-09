Özel öğrenciler gastronomide de hünerlerini gösterdi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 18. İstanbul Mutfak Günleri Gastronomi Festivali’ne katıldı. Jürinin beğenisini kazanan öğrenciler, sertifika almaya hak kazandı.

18. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından Avrasya Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 52 ülkenin ve 151 jürinin katılım sağladığı yarışma, dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Özel öğrenciler festivalde hünerlerini sergileyip sertifikalarını aldı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenlerinden Emel Ulukut ve öğrenciler Betül Önder ile Şevval Altıparmak bireysel olarak Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ni temsil etti. Öğrenciler, yarışmada tatlı olarak “tartolet tabağı” ve ana yemek olarak “pancar soslu iç pilav” ile yarışma jürisinin beğenisini kazanarak sertifika almaya hak kazandı.