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Özel gereksinimli çocuklara eğlenceli atletizm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara eğlenceli atletizm parkuru eşliğinde fiziksel aktivite yaptırdı.

KOCAELİ 24.07.2021, 10:10
Özel gereksinimli çocuklara eğlenceli atletizm
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara eğlenceli atletizm parkuru eşliğinde fiziksel aktivite yaptırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim programı çerçevesinde eğitim gören Gebze Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu’nda bulunan 12 özel gereksinimli çocuğun eğlenceli atletizm parkuru eşliğinde fiziksel aktivite yapmalarını sağladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Etkinlikte özel çocuklar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Özel gereksinimli çocuklar etkinlikte parkur içerisinde sıçrama becerilerini geliştirmesine yardımcı olan engellerin üstünden sıçrarken, parkurun sonunda karışık halde bulunan şekilleri uygun yerlere yerleştirdi.
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