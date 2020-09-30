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Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret

İTFAİYECİLİK HAFTASI KAPSAMINDA GÖLCÜK İLÇESİNDE BULUNAN ÖZEL GENÇLER, İTFAİYE MÜFREZESİNE ANLAMLI BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.

KOCAELİ 30.09.2020, 13:58
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Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret

Gölcük’te yaşayan engelli gençler, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Gölcük’te İtfaiyecilik Haftası kapsamında, ilçede yaşayan özel gençler itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Burada itfaiyecilerle sohbet eden gençler, daha sonra itfaiye kıyafetlerini, araçları inceledi. Kısa süreliğine itfaiye eri olmanın mutluluğunu yaşayan gençler, araçların önünde poz vererek bu anları ölümsüzleştirdi. itfaiye erleri de özel gençlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel gençlerin ziyareti sonrasında mutlu olduklarını dile getiren itfaiye erleri, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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