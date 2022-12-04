Özel çocuklar sıra gecesi yapıp gönüllerince eğlendi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde özel çocuklar, kendileri için düzenlenen sıra gecesi etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde program düzenlendi. Programa ilçe protokolü, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, özel çocuklar sıra gecesi yaptı, çeşitli oyunlar oynayıp, şiirler söyleyerek gönüllerince eğlendi.

"Özel bireyler ve ailelerine yönelik eğitim merkezi açılacak"

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün varız ama yarın ne olacağımız belli değil. Her şeyden önce insan olduğumuzu unutmamamız lazım. Allah dernek başkanımızdan razı olsun, çok büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Önemli olan niyetlerin halis olması, güzel şeyler yapılması. Bu konuda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah özel kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik bir eğitim merkezi açılacak. İnşallah şu anda onun için 1-2 yerde yer bakıldı, tamam gibi, açılışını hep beraber yapacağız. Açılışını yaptığımız yarı olimpik yüzme yavuzumuzda özel kardeşlerimize özel eğitmenleri göreve getirdik. Ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluklarını gördük ve ne kadar doğru yolda olduğumuzu anladık. Bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

“Dilovası’nda sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşimiz yok”

İlçede bulunan engelli bireylere ve ailelerine çeşitli yardımlar yaptıklarını aktaran Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdulsamet Elden, “Bugün derneğimizde her zaman olduğu gibi yine bir farkındalık programı yaptık. 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla vatandaşlarımızı çağırdık ve güzel gösteriler yaptık. Bu anlamda bize destek veren bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. 4 bine yakın engelli kardeşimiz yaşıyor Dilovası’nda. Biz kendi imkanlarımızla bunların bin 500 tanesine ulaştık. İhtiyaç dahilinde sandalye ve çeşitli medikal malzeme destelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Dilovası’nda sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşimiz yok gibi” diye konuştu.

“Biz her gün yaşıyoruz, her gün nefes alıyoruz”

Engelli bireylerin sadece engelliler gününde hatırlanmaması gerektiğini kaydeden Gülay Salman ise “Biz sadece engelliler gününde hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün yaşıyoruz, her gün nefes alıyoruz. Özel günler de önemli ama gerçekten kutlanacak bir şey yok. Herkes kutlu olsun diyor, biz kutlamıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok emek verdiler, çok çalıştılar. Aileler olsun, çocuklarımız olsun eğitime çok duyarlılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizi unutmayın. Sadece iki gün hatırlamayın. Biz herkesi normal günlerde de bekliyoruz” şeklinde konuştu.