Özel bireylere iş sağlığı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Özel Bireylerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği" adlı projede gerçekleşen eğitim, hem teorik hem de uygulamalı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine anlatıldı. Eğitimde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, milli eğitim şube müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve öğretmenler yer aldı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitim yaklaşık 3 saat sürdü. Doğrudan öğretim ve aşamalı yardım şeklinde gerçekleşen eğitimin başlangıç aşamasında öğrencilere iş sahasında kullanılan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı. Kıyafetler üzerinden örnekler verilerek gönüllü özel öğrenci ile uygulama yapıldı. Bu süreç zarfında da öğrencilere konu ile ilgili bilgi verildi. Sonrasında öğrenciler sırasıyla öğretim alanına çağrılıp öğretim süreci detaylı bir şekilde uygulandı. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde özel bireylere; iş yeleği, iş gözlüğü, iş ayakkabısı, baret, maske, kulaklık, ıslak zemin levhası, yer silme paspası, etkinlik çizelgeleri, ikaz işaretleri gibi materyallerin nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiği hakkında uygulamalı eğitimler de verildi.

Atölye çalışması sonrasında öğrencilerden olumlu dönüşler alındı.