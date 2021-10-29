Özel bireylerden 29 Ekim kutlaması

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında işaret dili ile İstiklal Marşı okudu.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi başladı. EYDEM daha önceki yıllarda verdiği hobi kursları olan el sanatları ve halk oyunlarının yanı sıra bu sene drama, okuma-yazma ve yetişkin resim kursu ile hizmet alanını genişletti. İki atölyesinde de pandemi tedbirlerine özen göstererek 50 öğrenci ile kurslara başlayan Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde özel öğrenciler kendileri için düzenlenen kurslara katılarak, sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği EYDEM’de bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Halk Oyunları Eğitmeni Ayşe Mutlu yönetiminde gösteri yapan el sanatları öğrencilerinin özellikle işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okudukları bölüm beğeni topladı.