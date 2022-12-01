Özel bireyler işverenler ile bir araya gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "İstihdamda Ben De Varım" projesiyle 245 işvereni bin özel birey ile buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde "İstihdamda Ben De Varım" programı gerçekleştirilecek. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılım sağlayacak 245 işveren, 5 Aralık’ta Kocaeli Kongre Merkezinde 10.00-18.00 saatleri arasında, 9 Aralık’ta ise Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde yine 10.00-18.00 saatleri arasında özel gereksinimli bireyler ile buluşacak.

İş arayan özel gereksinimli bireyler için tüm gün sürecek olan programda; iş arama becerileri, İŞKUR engelli hibeleri ve teşvikleri, diksiyon ve etkili konuşma, etkili sunum ve hitabet konularında eğitimler verilecek. Ardından özel gereksinimli bireyler firmalara iş başvurusunda bulunacak. Başvuru seçeneklerine uygun olan özel bireylere firmalar tarafından geri dönüş sağlanacak.