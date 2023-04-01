Özel bireyler bu merkezde eğlenerek öğreniyorlar

Kocaeli’de İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde otizmli bireyler farklı dallarda aldığı eğitimlerle hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştiriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Otizmli bireyleri özellikle iç mekanda bulunan spor ve duyu bütünleme eğitimlerinden faydalandırırken, aynı zamanda bahçede kurduğumuz değişik modüler hizmet alanlarıyla birlikte fiziksel gelişimlerini desteklemek istiyoruz” dedi.

Otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bireysel becerileri geliştirmek ve etkileşim temelli spor aktiviteleri hedefiyle İzmit Belediyesi tarafından hizmete alınan Otizm Spor ve Yaşam Evi açıldı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde 3-25 yaş aralığındaki otizmli bireylere haftada iki gün olmak üzere 3-4 saatlik periyotlarla hizmet verilecek. Yaklaşık 4,5 dönüm alan üzerine kurulan merkezde, bin 160 metrekare kapalı alanda yapılan bilişsel ve duyusal aktivitelerle otizmli çocuklar akademik eğitim seviyesine hazırlanacak. 4 bin 120 metrekare açık alanda inşa edilen farklı modüler hizmet alanlarıyla ise çocukların fiziksel becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öte yandan, otizmli bireylerin yakınlarını bilinçlendirmek ve ailelere destek olmak maksadıyla da çalışmalarda bulunulacak.

“Bu merkez Kocaeli’de ilk ve tek”

Otizmli bireylerin tüm ihtiyaçlarını düşündüklerini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi Sosyal Hizmet Destekleri Müdürlüğümüz çerçevesinde hayata geçiriyoruz bu çalışmayı. Kocaeli’de ikamet eden 3-25 yaş aralığındaki otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamak, spor becerisi ile motor becerisini geliştirmek, bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, aynı zamanda otizmli bireylerin yakınlarını da bilinçlendirmek, sosyal yaşama dahil etmek ve bakımlarını üstlenmek konusundaki sorumluluk alanlarını daraltmayı hedefliyoruz bu merkezle beraber. Bu merkez Kocaeli’de ilk ve tek, çok yönlü. Yaklaşık 4,5 dönüm üzerine kurduğumuz alan, bir kısmı kapalı, bir kısmı ise açık alandan oluşuyor. Otizmli bireyleri özellikle iç mekanda bulunan spor ve duyu bütünleme eğitimlerinden faydalandırırken, aynı zamanda bahçede kurduğumuz değişik modüler hizmet alanlarıyla birlikte fiziksel gelişimlerini desteklemek istiyoruz" dedi.

“Alanında uzman kadrolarla hizmet vereceğiz”

Farklı disiplinlerde verilecek eğitimler sayesinde otizmli çocukları sosyal hayata kazandırmayı hedeflediklerini belirten Hürriyet, “Burada yaklaşık 5 alanda uzman kadromuz görev yapacak. Bu kadrolarımız içerisinde fizyoterapist, beden eğitimi öğretmeni, ergoterapist uzmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, özel eğitim öğretmenlerimiz yer alacaklar. Bu merkezde alanında uzman kadrolarla hizmet vereceğiz. Yürüteceğimiz faaliyetler, spor faaliyeti olacak, duyu bütünleme eğitimi olacak. Bu eğitim faaliyetleri aldıkları eğitime destek olarak gerçekleşecek. Bireysel beceri geliştirme faaliyetleri ve grup odaklı çalışma faaliyetleri olarak bu merkez hizmet verecek. Bahçe alanında ise özellikle çocukların motor becerilerini, fiziksel gelişimlerini ve duyusal gelişimlerini geliştirecek mini golf oyun alanları, kum ve su oyun alanları, hobi bahçeleri kurduk. Engelli oyun bahçeleri yaptık. Basketbol sahası, bisiklet yolu ve tırmanma tepelerinde oluşan çok yönlü bir merkez olarak bahçe kısmında da bu hizmet ve faaliyetlerden yararlanacaklar. Aynı zamanda bu merkezde Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Üniversitenin bize uzmanlarını yönlendirmesiyle birlikte, alanında uzman sivil toplum örgütleri, otizm dernekleriyle tüm paydaşlarla birlikte bu merkezin faaliyetlerini yürüteceğiz" diye konuştu.

"Günlük yaşamda bağımsızlığı hedefliyoruz"

Ergoterapist Sultan Kandemir, “Kurumumuza başvurmuş otizmli bireylerin öncesinde yapmış olduğumuz değerlendirme sonrasında kabul sürecimiz oluyor. Yapılan değerlendirmelerde de aslında duyu bütünleme alanında ihtiyaçları istikametinde hizmet vereceğiz. Duyu ihtiyaçları her çocukta farklı farkı seyredebiliyor. Top havuzumuz, tünelimiz, salıncaklarımız, tırmanma barımız, duyu disklerimizle beraber eğitim ve aktivitelerimizi yapıyoruz. Duyusal anlamda bu piramit şekilde ilerler, piramidin altında olan bu duyular aslında bizim akademik bilgiye kadar olanki süreci etkiler. Öncesinde biz bu duyuları doyurmamız gerekiyor ki veya kaçınmaları önlememiz gerekiyor ki akademik öğrenme seviyesinde bize engel olmasın. Günlük yaşamda bağımsızlığı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.