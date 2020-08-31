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Otomotiv fabrikasında korkutan yangın
KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE BULUNAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.
KOCAELİ 31.08.2020, 17:49
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Gaffur sokakta bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika işçileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin çalışması sonrasında yangın dakikalar içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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