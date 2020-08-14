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Otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı
KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ YARALANDI.
KOCAELİ 14.08.2020, 13:33
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şirinköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Rıza K. isimli vatandaşa sürücüsü öğrenilemeyen 54 PJ 742 plakalı otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile düşen Ali Rıza K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Rıza K., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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