Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİ D650 KARAYOLU’NDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN SU KANALINA UÇMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan D650 Karayolu Kocakaymaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.(56) idaresindeki 41 N 5856 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan otomobilin sürücüsü S.Ö. ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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