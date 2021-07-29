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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ 29.07.2021, 16:17
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Furkan U. idaresindeki motosiklet ile Nilüfer M. yönetimindeki 41 FB 327 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Furkan U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Furkan U., hastaneye kaldırıldı. Furkan U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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