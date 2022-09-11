Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor

Kocaeli’de yarın itibariyle otobüs ve tramvaylarda kış tarifesine geçiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark, 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış sefer saatlerine geçiyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kış tarifesi adı altında otobüs ve tramvayların sefer saatlerinde değişiklik yapılacak.

Pazartesi günü itibariyle otobüslerin sayısı 289’dan 335’e çıkıyor. Otobüslerin sefer sayısı 2 bin 805’ten 3 bin 244’e, günlük yapılan kilometre ise 89 bin 667’den 99 bin 705’e yükselecek. Tramvay sefer saatlerinde de kış tarifesi çerçevesinde değişikliğe gidildi. Değişen sefer saatlerine belirlenen web siteleri üzerinden vatandaşlar ulaşabilecek.