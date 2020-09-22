Son Dakika
Otizmli Burak salıncağına kavuştu
OTİZMLİ BURAK’IN AİLESİNİN, KÜÇÜK OĞLU İÇİN İSTEDİĞİ OYUN PARKI İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN HEDİYE EDİLDİ.
KOCAELİ 22.09.2020, 17:51
2
Otizimli Burak’ın ailesi tarafından çocuklarının oynaması için talep edilen oyun parkı, İzmit Belediyesi tarafından tamamlandı.
İzmit, Karadenizliler Mahallesi Eskioğlu Sokak’ta oturan otizmli küçük Burak’ın ailesi evinin yanında park yapılmasını talep etti. Burak’ın ailesinin talebi sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla çalışmalara başlayan belediye ekipleri, küçük Burak’ı oyun parkına kavuşturdu. Çalışma ile Burak’ın evinin önünde hayalini kurduğu park tamamlandı. Otizmli Burak’ın park sevincini yaşamasına katkı sunan Başkan Hürriyet, otizmli çocukların hayata karşı gülümseyebilmeleri adına gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, engelli ailelere daima destek olacaklarını söyledi.
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0