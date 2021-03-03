Osman Hamdi Bey Müzesi yenilecek

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Osman Hamdi Bey Müzesi’nin yenileneceği açıklandı.

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönetiminde toplandı. Bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak oylanması ve yoklamayla başlayan mart ayı olağan meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükgöz, “Macera Parkıyla alakalı çalışma yapacağız. Bu sene dokunuşlar olacak. Öyle ya da böyle bu eser yapıldı ve önümüzde değer. Bu değeri halkın kullanımına açmak hedefimiz. Daha önce kiraya verilen 4 tane bağımsız birimin iki tanesinin kirasını iptal edip, belediyeye kazandırdık. Valilikten Eskihisar Kalesi’nin çevre düzenlemesi işini de ihale edip, çözüme kavuşturacağız. Bununla birlikte Osman Hamdi Bey Müzesi de Valilik fonuyla yenilenecek” dedi.