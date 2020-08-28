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OSB ve Gebze arasındaki trafiği azaltacak yol çalışması sürüyor

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ BALAMİR GÜNDOĞDU, GEBZE OSB’LER İLE GEBZE İLÇE MERKEZİ ARASINDAKİ TRAFİĞİ RAHATLATACAK OLAN “GEBZE İLÇESİ TEM OTOYOLU KÖPRÜLERİ BAĞLANTI YOLLARI 1. ETAP YAPIM İŞİ” PROJE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

KOCAELİ 28.08.2020, 14:47
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OSB ve Gebze arasındaki trafiği azaltacak yol çalışması sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile büyük projeleri adım adım takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için çalışılan projeyi yerinde inceledi. Gündoğdu, “Bu projemiz ile OSB ve Gebze ilçe merkezi arasındaki trafik yoğunluğu azalacak. Yeni inşa edilen köprü ve yollar ile de yol konforu arttırılmış oluyor” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi virüs salgınına rağmen ulaşım, eğitim, spor, kültür ve diğer pek çok farklı alandaki büyük projelerin inşasını gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda şehir genelindeki büyük projelerin takibini adım adım yapıyor. Genel Sekreter Gündoğdu son olarak “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesinde incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa edilecek. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güney yan yolda asfalt serimi yaparken kuzey yan yollarda yağmursuyu, taş duvar ve diğer farklı imalatların yapımını gerçekleştiriyor.

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. Projenin 500 gün de bitirileceği ön görülüyor.

Bölgedeki ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa edilecek. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme mahalleleri arasındaki otoyol mevkiinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar köprüleri yıkılarak 2 çarpı 2 şeritli olarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar köprüsünün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa edilecek.

Proje dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları tarafından inşa edilen köprülerin kuzey ve güney taraflarına yan yol ayrılma ve katılma şeritleri ile birlikte yaklaşık toplam 12 kilometre üst yapı çalışması yapılacak. İş kapsamında üst yapı, drenaj aydınlatma, yağmursuyu alt yapı ve küçük sanat yapıları çalışmasını gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında projeye yaklaşık olarak 45 milyon TL harcıyor.

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