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Oryantiring Şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında uzun mesafe yarışları tamamlanırken madalyalar sahiplerini buldu.

KOCAELİ 10.09.2021, 14:19
Oryantiring Şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında uzun mesafe yarışları tamamlanırken madalyalar sahiplerini buldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle son iki günü Kocaeli’nin Gebze İlçesi Denizli Köyü’nde düzenlenen JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası’nda uzun mesafe yarışları tamamlandı. 30 ülkeden 132 erkek 113 kadın toplam 245 sporcu katıldı. Kadın kategorisinde İsviçre’den Lilly Graber, erkek kategorisinde ise Fransa’dan Basile Basset dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası’nın son gününde sporcular, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Denizli Köyü’den son gün Bayrak Takım Yarışı ile veda edecek.

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