Ormanya’nın konseptine uygun üst geçit yapılıyor

Kocaeli’de bulunan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’ya yaya üst geçidi yapılıyor. Temel kazıkları çakılan üst geçit, çiçekler ve ağaç gövdesi kaplamalı şekilde tasarlanarak Ormanya’nın konseptine uygun olacak.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı ve Türkiye’nin en önemli doğa turizm destinasyonu Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak üst geçidin yapım çalışmalarına başlandı. Yaya üst geçidi, Ormanya konseptine uygun bir şekilde çiçekler ve ağaç gövdesi kaplama ile estetik bir görüntüde inşa edilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapımına başlanan 47 buçuk metre uzunluktaki üst geçit, D-100 üzerinden Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak. Üst geçidin kolonları beton, ana kirişi çelik konstrüksiyon, üzeri ise betonarme döşeme olacak. Görsel zenginlik açısından köprünün üzerine konulacak saksılara çiçek ekilecek, üst geçit kolonları ağaç gövdesi giydirme şeklinde yapılacak.