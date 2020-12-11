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Ormanya’da tedavi edilen dişi kurt doğaya geri salındı

Köpek saldırısı sonucu yaralı halde bulunan yavru kurt, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilerek doğal yaşam alanına geri salındı.

KOCAELİ 11.12.2020, 12:32
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Ormanya’da tedavi edilen dişi kurt doğaya geri salındı

Köpek saldırısı sonucu yaralı halde bulunan yavru kurt, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilerek doğal yaşam alanına geri salındı.

Sakarya ili sınırları içerisinde Ormanlık alanda yaralı halde bulunan Kurt yavrusu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’ndaki tedavisinin ardından, doğal yaşam alanına geri salındı. Tedavi süreci boyunca yavru kurda özel beslenme programı uygulandı. 5 aylık biyolog, veteriner eşliğindeki rehabilitasyon süreci sonunda yavru ve yaralı olarak gelen kurt, sağlıklı bir yetişkin olarak özgürlüğüne kavuştu.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne duyarlı vatandaşlardan gelen ihbar sonucu köpek saldırısına uğrayan kurt yavrusunu ekipler teslim aldı. Yaralı yavru kurt Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yavru kurdun boyun ve ayak bölgesinde oluşan yaralı bölgelere veteriner hekimler tarafından müdahale edildi. Bulunduğunda 4 kilo 200 gram olan kurt yavrusu için özel beslenme programı oluşturuldu. Kurt 17 kilo 500 gram ağırlığa ulaştı.

Biyolog eşliğinde özel bir alanda süren rehabilitasyon süreci boyunca doğada ihtiyacı olabilecek yaban yetenek ve davranışlarını geliştirebilmesi için özel kurgu ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 5 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kurda kimlik bilgileri ve tedavi süreci ile ilgili bilgilerin yer aldığı mikroçip yerleştirildi. Doğaya geri salmadan önce karma aşı ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları yapılarak, ilerde araştırma ve çalışmalarda kullanılabilmek üzere kıl ve doku örnekleri alındı.

Kendi yaşamını sürdürecek olgunluğuna erişen ve son kontrolleri yapılan dişi kurt Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Ormanya Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleriyle birlikte bölgedeki doğal yaşam alanına geri salındı.
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