Ormanya’da Dünya Su Günü Sergisi açıldı

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için Ormanya’da, "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" açıldı.

Kocaeli’de küresel iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" Ormanya’da açıldı. Hepşenler ailesi olarak bilinen İpek-Barış-Duru ve Deniz Şen’in gittikleri göllerden topladıkları su örnekleri ve çektikleri fotoğraflar Ormanya’da sergileniyor. Geçtiğimiz yıl ailece Türkiye’deki Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir, Çıldır gibi toplamda 53 gölün çevresini pedallayarak, suyun önemine dikkat çeken Hepşenler ailesi, göllerden su numuneleri alarak ve fotoğraf çekerek bir sergi oluşturdu.

"Sosyal sorumluluk projesine çevirdik"

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Barış Şen, "Biz bisiklet kullanan bir aileyiz. Tatillerimizde bisiklet kullanıyor ve çadırda kalıyoruz. Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle gezilerimizi sosyal sorumluluk projesine çevirdik. "Hepşenler ile Suyun İzinde" sloganıyla bir gezi programı düzenledik. Türkiye’de ki Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir, Çıldır gibi toplamda 53 gölün çevresini pedalladık. Suyun önemine dikkat çekmek için bu göllerden numuneler aldık. Köy halkıyla konuştuk. Sosyal medyadan gezilerimizi paylaştık. Olumlu dönüşler aldık. Amacımız yaşanan kuraklıklara dikkat çekmek ve su için farkındalık oluşturmak" dedi.

"Ne gördüysek onu yansıtmaya çalıştık"

Su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İpek Şen, "Eşimde bende öğretmeniz. Kızlarımızla birlikte sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Yaz tatilimizi bir amaç ile birlikte gerçekleştirmek istedik. Bu tatilimizde dünyada ki su tüketimine dikkat çekmek istedik. Yaz boyunca 53 gölü ziyaret ettik. Onlardan numuneler aldık ve gölleri fotoğrafladık. Yerel halkla konuşup çekilmeleri gözledik. Bazı göllerin ise susuz kaldığını gördük. Ne gördüysek bugün sergimizde yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.

Sergi, 27 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.