Ormanya’da aşure heyecanı

Ormanya’da Doğanın Şefleri eğitimine eğitmen olarak davet edilen instagram fenomenleri Murat Akay ve Çağatay Mutlu, çocuklarla beraber aşure yaptı.

Eğitimde ilk olarak aşurenin tarihi anlatıldı. Ufak bilgilendirmenin ardından tüm çocuklara birer avuç badem verildi ve suda beklettikten sonra kabuklarının soyulması sağlandı. Ormanya’nın giriş bölümünde programa özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen eğitimde çocuklar badem kabuklarını soyarken aşurelik bulgur kaynamaya bırakıldı. Kaynamaya bırakılan bulgurların içine önceden ıslatılmış fasulye ve nohutlar eklendi. Bakliyatların kaynamasının bitimiyle çocukların kendi elleri ile kestikleri kuru incir ve kuru kayısı ile aşure tatlandırıldı. Daha sonrasında şeker, süt, tuz ve karanfil suyu eklenerek kaynamaya bırakılan aşureye en son kuruyemişler eklendi ve bereketli aşure dinlenmeye alındı. Eğitime katılan çocuklar günün anlam ve önemine binaen aşureleri kendi ayıkladıkları narlar ve cevizler ile süsleyerek Ormanya ziyaretçilerine ikram ettiler. Açık alanda gerçekleştirilen eğitime ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi.