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Ormanya, Türkiye’nin markası oldu

Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezini 9 ay içerisinde 4.5 milyonu aşkın vatandaş ziyaret ederken, Başkan Büyükakın, Ormanya, artık Türkiye’nin markası olduğunu dile getirdi.

KOCAELİ 28.09.2021, 16:46
Ormanya, Türkiye’nin markası oldu

Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezini 9 ay içerisinde 4.5 milyonu aşkın vatandaş ziyaret ederken, Başkan Büyükakın, Ormanya, artık Türkiye’nin markası olduğunu dile getirdi.

Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi Türkiye’nin en çok ziyaret edilen koruma alanlarından bir tanesi oldu. Pandemi süresince doğaya kaçmayı fırsat bilen yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri geldi. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen koruma alanının Ormanya olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “2021 yılının ilk 9 ayında 4,5 milyonu aşkın vatandaşımız Ormanya’yı ziyaret etti. Ormanya’nın şehrimizin turizm noktalarından önemli bir yere sahip. Ormanya artık Türkiye’nin çok önemli bir markasıdır. Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırladık. Ormanya toplamda 900’ü turist olmak üzere 3 bin 765 kamp severi ağırladı” dedi.

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