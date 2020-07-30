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Ormanya Bayrama hazır

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI ORMANYA, TÜM TEDBİRLERİ ALARAK KURBAN BAYRAMI BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.

KOCAELİ 30.07.2020, 11:01
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Ormanya Bayrama hazır

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, tüm tedbirleri alarak Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin projelerinden Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya, gerekli tüm önlemleri alarak bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Kurban bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ormanya, Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerini aldı. Hayvanat Bahçesi, OrmanKöy, Kamp Alanı, Mesire Alanı gibi bölümlerin dezenfekte edilmesinin yanında vatandaşların ortak kullanımında olan bisiklet, tuvaletler ve bebek bakım odaları da belirlenen saatlerde gerekli önlemler alınarak dezenfekte ediliyor. Girişte bulunan ateş ölçüm noktası ile ziyaret eden vatandaşların ateşleri ölçülerek alana girmesi sağlanırken, aileler hariç vatandaşların toplu bir şekilde dolaşmaması için uyarılar yapılıyor.

Covid-19 salgınına karşı tüm önlemleri alan Ormanya, ziyaretçilerin maskesiz alana girişine izin vermeyecek. Güvenlik ve Jandarma kontrolü ile maskelerin kontrol edileceği Ormanya’da, maskesi olmayan ziyaretçiler içeri alınmayacak. Yaban hayatı canlılarına yönelik kurulan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmete devam edecek. Yaban Hayat canlılarına tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezde tedavi ve bakımlar aksamadan devam edecek.

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram sürecinde 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 2 bin dönüm üzerine kurulu alanda; hayvanların olduğu, Çocuk Hayvanat Bahçesi, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşamının özdeşleştiği Yaban Yaşam Alanı bulunuyor. Ormanya’da 26 km ile Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları bulunuyor. Kuş Gözlem Alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için Sportif Olta Balıkçılığı, bayramı doğanın içinde doyasıya yaşamak için Kamp ve Mesire Alanı ile birlikte Ormanya bu bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

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