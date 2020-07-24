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Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi
KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA ORMANLIK ALANA EKİLİ HALDE 500 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.
KOCAELİ 24.07.2020, 17:15
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alana ekili halde 500 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele Servetiye Soğuksu Ormanlık alan mevki ve Yuvacık Yakacık Kanlıdere mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen iki bölgede operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda dikili halde 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.
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