Orman yangınlarına, bu gönüllüler müdahale edecek

Kocaeli’de 50 kişiden oluşan gönüllü bir ekip, yangın söndürme, arama ve kurtarma eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı. Bölgede oluşabilecek bir doğal afet durumunda bu ekip, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yükünü hafifletecek.

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen ve büyük zararlar veren yangın felaketlerinin ardından Kocaeli’de Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği (KOSHADOS) tarafından gönüllülerden oluşan yangın söndürme ve arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapacak bir ekip oluşturuldu. 50 kişiden oluşan gönüllü ekibi, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde eğitimler aldı. Bu konuda eğitimlerini tamamlayan gönüllülere, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Gebze Orman İşletme Müdürü Kenan Şahin tarafından gönüllü orman söndürme görevlisi kimlik kartı ve belgeleri verildi. Kurulan bu ekip, yangın ve doğal afet sırasında görev yapan itfaiye ve AFAD personelinin yükünü biraz da olsun hafifletebilmek için çaba sarf edecek. Ekip üyeleri, Türkiye’nin her yerinde böyle gönüllülerin olmasını ve insanların bu konularda daha da bilinçlenmesini istiyor.

Sertifika dağıtımı sonrasında açıklamalarda bulunan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, ’’Darıcamızda böyle bir ekip kurulması bizleri çok onurlandırdı. Bütün gönüllü arkadaşlarımıza ülkemiz ve ilçemiz için yaptıkları bu fedakarlıklardan dolayı çok teşekkür ederim. Kaymakamlık olarak elimizden ne geliyorsa yanlarındayız. Darıcalı vatandaşlarımız bu konulara sürekli hassasiyet ile bakıyor. Bütün hemşerilerimize ve gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.