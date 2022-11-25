Orhan Hakalmaz türkülerini öğretmenler için söyledi

Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, en güzel türkülerini Gebze’de öğretmenler için seslendirdi.

Gebze Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz sahne aldı. Orhan Hakalmaz’ın seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve şarkılara öğretmenler de eşlik etti. Konser sonrası usta sanatçı Orhan Hakalmaz’a çiçek takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.