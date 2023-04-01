Orhan Alimoğlu Parkı yenilendi

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe’de bulunan Orhan Alimoğlu Parkı baştan sona yenilendi.

Körfez Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırırken, mevcut parkların da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Esentepe Mahallesi’nde 2,5 dönümlük alanda yer alan Orhan Alimoğlu Parkı da Körfez Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Oyun grupları yenilenen ve peyzaj çalışmaları da tamamlanan Orhan Alimoğlu Parkı’na vatandaşların talepleri sonrasında spor aletleri de koyuldu. Çocuklar oynarken velilerinin rahatça oturabilmesi için de park içerisindeki farklı noktalara kamelyalar koyuldu.