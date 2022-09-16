Önce Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğuyla çifte gurur yaşadılar
Önce takım halinde Türkiye şampiyonu olan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, Balkan Şampiyonası’na da damga vurdu. 7 sporcu ve 1 antrenör ile Balkan Şampiyonası’na katılan kulüp, 2 birincilik ile döndü.
Önce takım halinde Türkiye şampiyonu olan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, Balkan Şampiyonası’na da damga vurdu. 7 sporcu ve 1 antrenör ile Balkan Şampiyonası’na katılan kulüp, 2 birincilik ile döndü.
Geride kalan sezonda Türkiye şampiyonluğuna imza atan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 9-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te yapılan Balkan Şampiyonası’nda 8 tek ve 4 tek yarışlarında birincilik elde etti. Şampiyonaya kulüp sporcularından Metehan Yavuz, Berat Aydın, İbrahim Hakkı Canyiğit, Mehmet Emin Sarıoğlu, Şakir Özdemir, Mustafa Sarı, Nazım Arda Kabasakal ve antrenör Belgin Kabasakal katıldı. Sporcular, Avrupa ve dünyada ekol olan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakarak Balkan şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle birlikte kulüp çifte gurur yaşadı.
Kulüp Başkanı Necmi Can, Balkan şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Can, "Bizlere verilen imkanları ve verilecek imkanları en iyi şekilde kullanarak bu başarılar geldi. Sporcularımız kulübümüzü, Türkiye’yi ve Türk sporunu çok iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu başarılarda bizlere desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Nuh Çimento ailesine, sporcularımıza, teknik heyete, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.
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|1. Konyaspor
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|5
|13
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|6
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|6
|6
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|5
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|6
|4
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|4
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|2
|18. Hatayspor
|5
|1
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
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|9
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|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
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|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0