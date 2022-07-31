Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ilgili birimlerin katılımıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde hizmet verecek okul servis araçları için istişare toplantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çerçevesinde okul servis taşımacılığı yapacakların uymaları gereken kurallar, servisçilerin alması gereken evraklar, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, evrak karmaşasının önüne geçilmesi, okul servis hizmetlerinin güvenli bir şekilde yapılması, alınacak önlemler ve yapılacak denetimler ele alındı.

Katılımcıların ortak düşünceleriyle ileride doğabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için evrak işlemlerinde revizyon olması gerektiği gibi saha denetimlerinin okul önlerinde yapılmasının daha etkili olacağı görüşüne varıldı. Ayrıca okul servis aracı güzergah izin belgesi başvurularının 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlaması kararlaştırıldı.