Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı

Kocaeli’de polis ekipleri, gün boyunca okul çevrelerini denetledi. Toplam 2 bin 993 kişinin sorgulandığı denetimde 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan olmak üzere 3 aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetlendi. Denetim çerçevesinde 2 bin 993 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 2’si yoklama kaçağı, 1’i dolandırıcılık suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Öte yandan 240 umuma açık yer, 16 metruk bina kontrol edilirken, olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.