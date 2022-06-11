48. Altın Kiraz Festivali dolayısıyla Körfez’de konser veren Oğuzhan Koç, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce Körfezli, Koç ile birlikte sevilen şarkıları seslendirdi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Kiraz Festivali muhteşem görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü ve gösteriler sonrasında eğlencenin adresi Yarımca Sahiliydi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen konsere; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Seyircilerin coşkulu bekleyişi ve telefon ışıklarını yakması ile birlikte sahneye çıkan Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Oğuzhan Koç’a teşekkür eden Başkan Söğüt, “Körfezli gençlerimizin coşkusu bizleri de mutlu etti. Pandemi dolayısıyla fazla bir araya gelememiştik. Sizler de bu tür organizasyonları özlemişsiniz. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz” dedi.

Konser sonrasında sahilde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.