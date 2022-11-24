Öğretmenlere sürpriz kutlama

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her hafta kadınlara yönelik düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğinde bünyesindeki öğretmen ve antrenörleri bir araya getirdi. Etkinlikte, öğretmenlere özel pasta kesildi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bu haftaki Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğini Öğretmenler Günü kutlamasına çevirdi. Bünyesinde görev yapan tüm beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri yürüyüşe davet eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yürüyüş parkurunun bir bölümü geçildikten sonra grubu durdurarak, sürpriz bir kutlama ile günün anısına pasta kesimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 180 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen kutlamada pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından geçmiş dönemde görev yaptığı süre içerisinde kadınların spor yapmasına olanak sağlayan İzmit Belediyesine verdiği destekten dolayı Melek Karademir’e plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdür Mithat Ağa, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Programda eğitmenlerin yanı sıra, İzmit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, müdür yardımcıları Halit Velioğlu, İbrahim Kaygusuz, Aslı Günerhan Sadık, bir önceki dönem müdür yardımcısı Melek Karademir ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da yer aldı.