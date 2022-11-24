Öğretmenler, "Darıca Kart" ile sosyal tesislerden indirimli faydalanabilecekler

Darıca Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenlere kupa ve ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Artık öğretmenlerimiz kendilerine özel dağıtacağımız Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır, hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürlerini ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenleri ağırladı. 11 Kasım’da başlayan turnuva, 10 gün boyunca 27 okul ve 307 öğretmenin katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken; ayak tenisi, dart, bilardo, badminton ve floor curling gibi branşlarda düzenlenen turnuvada, 60 öğretmen dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

"Kurumlar arası kaynaşmayı artırmayı amaçlıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başarılı öğretmenleri tebrik ederek, "Ödül alan öğretmenlerimiz başta olmak üzere turnuvaya katılan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlarla Darıca Ailesi kimliğini pekiştirmek ve kurumlar arası kaynaşmayı da artırmayı amaçlıyoruz. Darıca Belediyesi olarak herkesin belediyesi olarak bütün kurumlarla her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğretmenlerimiz Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler"

Eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan Muzaffer Bıyık, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştiren, hepimizin üzerinde büyük emekleri olan, ilçemizin dört bir yanında fedakârca canla başla çalışan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. Eğitimin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda öğretmenlerimize bir de müjdemiz olacak. Artık öğretmenlerimiz kendilerine özel dağıtacağımız Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır, hakkınızı ödeyemeyiz" diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise Darıca’da kurumlar arasında güzel bir diyalog olduğunu belirterek, hep birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi ve bütün eğitim camiasının gününü tebrik etti.

Katılımcılar

Darıca Belediyesi Konferans Salonu’nda Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.