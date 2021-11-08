Öğretmenler arası müzik yarışması başlıyor

Başiskele Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Sınıftan Sahneye Öğretmenler Arası Müzik Yarışması" düzenlenecek.

Başiskele’de eğitim faaliyetlerini sürdüren devlet ve özel okullarda görev alan öğretmenlerin katılacağı yarışmaya başvurular başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin müzik (enstrüman ve vokal) branşında sahip oldukları yeteneklerini sahnede gösterebilme imkanı sunacak yarışmaya son başvuru 14 Kasım Pazar günü olacak. Vokal ve entrüman performans dalında gerçekleştirilecek yarışma sonunda dereceye giren öğretmenlere toplamda 21 bin TL para ödülü ve plaket verilecek.

Yarışmanın vokal dalında ilk üçe giren gruplar için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. Enstrüman performansı dalında ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye de 2 bin TL verilecek. Başiskele Belediyesi müzik okulları eğitmenleri Fırat Nadir Bilgin, Furkan Kayaoğlu, Bukte Saatcı ve Cem Yılmaz’ın seçici kurul üyeliğinde gerçekleştirilecek yarışmada değerlendirme ve genel prova 22-23-24 Kasım’da yapılacak. Yarışmada dereceye giren öğretmenler, 25 Kasım’da Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Öğretmenler Günü kutlama programında sahne performanslarını gerçekleştirecek.