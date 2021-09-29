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Öğrencilerin Mars keşif aracı uluslararası yarışmada dereceye girdi

Gebze Teknik Üniversitesi Rover Takımı Körfez Belediyesi ve diğer sponsorların destekleri ile ürettiği Mars Keşif Aracıyla girdiği uluslararası yarışmada dereceye girdi.

KOCAELİ 29.09.2021, 17:32
Öğrencilerin Mars keşif aracı uluslararası yarışmada dereceye girdi

Gebze Teknik Üniversitesi Rover Takımı Körfez Belediyesi ve diğer sponsorların destekleri ile ürettiği Mars Keşif Aracıyla girdiği uluslararası yarışmada dereceye girdi.

Körfez Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Rover Takımı’na üretim ve araştırmalarına destek olmak amacıyla sponsor oldu. Sponsor destekleri ile ürettikleri Mars Keşif Aracı’nın prototipi tamamlanırken araç ilk yarışmasına da katıldı.

Mars Keşif Aracı’nın prototipi ile Polonya’da düzenlenen uluslar arası yarışmada Türkiye’yi temsil eden Rover Takımı, 60 takım arasında derece elde ederek önemli bir başarıyı da elde etti. Rover Takımı’nın prototipi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nde de sergilendi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte standı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri tebrik etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Rover Takımı’nın ülkenin gururu haline geldiğini belirterek, “Bundan sonra da elde ettikleri başarıyı daha yukarıya taşıyacaklarına eminim” dedi.

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