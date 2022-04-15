Kartepe Belediyesi tarafından öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan çevre mühendisi İsa Yüksel tarafından öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi. Çocuklara uygun olarak eğlenceli şekilde hazırlanan sunum ile öğrencilere bilgi veren İsa Yüksel; atıkların kağıt, cam, metal, plastik, organik, geri dönüşmeyen, tehlikeli, pil, elektronik, tekstil, ahşap, tıbbi, ekmek, yemek, iri hacimli atıklardan oluştuğunu belirterek, atıkların bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekti. Kartepeli miniklere kağıt, cam, plastik ve metalden oluşan çöplerin geriye dönüştürülmesi konusunda bilgiler veren Yüksel, çöplerin mutlaka geri dönüşüm kutlarına atılması gerektiğine dikkati çekti.

Sıfır atık eğitimlerinin devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geleceğimizin gerçek sahibi çocuklarımızın çevre bilinciyle yetiştirilmesi çok önemlidir. Bu eğitimlerimiz devam edecek. Sıfır atık konusunda belediye olarak gereken yapılırken, bunun devamı çok önemlidir. Geleceğimiz olan miniklerimizin çevre bilinciyle yetişmesi yarınlarımızın daha güzel olması için en önemli anahtardır. Bu teorik eğitimlerin pratikte de uygulanarak hayata geçirilmesi için ailelerimizin desteği ile evlerde de devamlılığın sağlanması gerekiyor" dedi.